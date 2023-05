Kjaer sul futuro: “Non voglio smettere, ma spero di chiudere nel Milan”

Il difensore del Milan, intervistato a Milanello dai media danesi, ha parlato del momento e del futuro della sua carriera nel club rossonero

Redazione Il Milanista

Simon Kjaer è stato intervistato a Milanello dai media danesi. Il difensore ha parlato di come dimostrare di essere ancora daMilan: "E' nella quotidianità, nel lavoro che faccio tutti i giorni. E poi ovviamente anche le partite hanno un'influenza, perché dipende da quanto bene giochi, è lì che ti misurano. Ma non penso che il club abbia dubbi sul mio atteggiamento. Possono vedere quanto sono professionale, possono vedere quanto ci tengo, e ho anche cercato troppo di dire che sto pensando di proseguire per molti anni".

Riguardo al futuro: "Come avevo detto l'ultima volta che mi ero infortunato, è stato nel momento più strano della mia carriera. Ma ora non vedo perché dovrei smettere nel prossimo futuro, quando vedo che c'è sempre molto da guadagnare, fisicamente e mentalmente in ogni momento. Quindi è un mito che uno sia vecchio. A 34 anni non è vero che si è vecchi. Quando sei vecchio, è solo nella tua testa, perché il corpo sta ancora bene e io mi sento bene, quindi ho ancora molti anni nel calcio. Anche al massimo livello, quindi non ho intenzione di smettere presto".

Sulla permanenza in rossonero oltre il 2024: "Lo spero. Ci sono due parti, un allenatore e molte cose che entrano in gioco. Ma di sicuro farò la mia parte. È qui che voglio finire, è il club in cui ho sempre sognato di finire. Quindi spero che succeda, ma non a breve".