Milan, le top news di giornata

Le news di giornata in casa Milan: le sedute senza i nazionali, il recupero di Leao e la trattativa per cedere Adli

Il Milan continua ad allenarsi a Milanello a ranghi ridotti visto l’assenza dei vari nazionali, impegnati con le rispettive selezioni. Nel frattempo anche se il calciomercato si è concluso, la dirigenza rossonera spera ancora di riuscire a piazzare Adli ad una squadra araba o turca, dato che hanno ancora il mercato aperto.

Parola ai neoacquisti

Nkunku e Odogu hanno parlato davanti ai microfoni. La conferenza di ieri non è stata solo passerella: entrambi hanno messo sul tavolo ambizione e personalità. Nkunku ha sottolineato di voler diventare subito protagonista, Odogu invece ha rimarcato la sua duttilità e la fame di guadagnarsi spazio. Nessuna frase fatta, ma un messaggio chiaro: puntano a spostare gli equilibri. La società li presenta come tasselli per consolidarsi, loro rispondono che sono pronti. Ora tocca al campo trasformare le parole in sostanza.

Bennacer ai saluti

Bennacer cambia aria e lascia Milano, almeno per ora. Il centrocampista algerino si trasferisce alla Dinamo Zagabria con la formula del prestito e diritto di riscatto. Una scelta inaspettata ma non casuale: in Croazia avrà minuti e responsabilità che qui non erano più garantiti. La Dinamo punta sulla sua qualità per dominare a centrocampo. Bennacer ha l’occasione di rilanciarsi davvero.

Origi con fermezza

Origi non molla la presa sul contratto. Il belga non ha alcuna intenzione di rescindere e si vede rossonero almeno fino alla scadenza naturale nel 2026. Una posizione che complica le mosse del club, desideroso di liberarsi di un ingaggio pesante. Origi continua a lavorare senza grandi sussulti e resta ai margini del progetto tecnico. È una partita a scacchi in cui solo il tempo deciderà. Il Milan aspetta, lui resiste. Lo scenario resta bloccato e non sarà facile sbloccarlo.