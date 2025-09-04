Milan, le top news di giornata

Le news di giornata in casa Milan: le sedute senza i nazionali, il recupero di Leao e la trattativa per cedere Bennacer e Adli

Il Milan continua ad allenarsi a Milanello a ranghi ridotti visto l’assenza dei vari nazionali, impegnati con le rispettive selezioni. Nel frattempo anche se il calciomercato si è concluso, la dirigenza rossonera spera ancora di riuscire a piazzare Adli e Bennacer ad una squadra araba o turca, dato che hanno ancora il mercato aperto.

Leao verso il rientro

Finalmente arrivano buone notizie per il Milan: Rafael Leao sta recuperando con costanza dall’infortunio al polpaccio che lo ha tenuto fuori qualche settimana. Le terapie hanno dato i frutti sperati e il portoghese ha aumentato i carichi di lavoro negli ultimi giorni. La prossima settimana è atteso il ritorno in gruppo, segnale chiaro che il rientro in campo si avvicina. Il club lo aspetta per ridare velocità e strappi decisivi alla corsia sinistra.

Adli sotto osservazione dall’Arabia

Il mercato non dorme mai e gli occhi delle squadre arabe si sono posati su Yacine Adli. Le offerte estere potrebbero cambiare gli equilibri. I club della Saudi Pro League monitorano la situazione e non esitano a mettere sul piatto cifre importanti. Per il Milan la valutazione è chiara: niente sconti, serve un’offerta che convinca davvero. La volontà del giocatore resta un fattore decisivo.

Bennacer nel mirino dei turchi

In Turchia non si nasconde l’interesse per Ismael Bennacer, tornato al Milan dopo il prestito in Francia. I club della Süper Lig hanno fiutato l’opportunità di strappare il regista al Milan. Le voci di mercato sono concrete, ma la società non sembra intenzionata a lasciarlo partire a prezzo di saldo. Resta da capire se davanti a un’offerta davvero congrua la dirigenza cambierebbe posizione.