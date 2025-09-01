Milan, le top news di giornata

Milan scatenato sul mercato: Jimenez al Bournemouth, Musah all’Atalanta. In entrata si lavora su Gomez e Dovbyk

Milan attivissimo in questo ultimo giorno di mercato: oggi sono attese tante novità sia in entrata che in uscita, con la dirigenza al lavoro per completare la rosa.

Dovbyk e il Milan

Il Milan non si ferma e punta a rinforzare l’attacco. I dirigenti stanno trattando con la Roma per portare Artem Dovbyk a Milano, convinti che il centravanti ucraino possa dare peso e profondità al reparto offensivo. L’idea è di inserirlo in un contesto tecnico che sfrutti la sua fisicità e la capacità di attaccare lo spazio. La Roma non intende svendere il giocatore e chiede garanzie economiche. Il Milan lavora su formule flessibili, tra prestito e obbligo di riscatto.

Joe Gomez vicino ai rossoneri

Accordo trovato, ma non ancora definito. Milan e Liverpool hanno raggiunto un’intesa per Joe Gomez sulla base di 15 milioni di euro. Il difensore inglese piace per duttilità e personalità, caratteristiche che servono in una retroguardia spesso in emergenza. Restano da limare dettagli su bonus e durata del contratto, ma la trattativa è ormai in discesa. Ora si attende solo la fumata bianca per l’annuncio ufficiale.

Musah pronto all’addio

Non è più tempo di dubbi: Yunus Musah è pronto a lasciare il Milan. Il centrocampista statunitense ha svolto le visite mediche con l’Atalanta e il trasferimento è ormai alle firme. Si chiude così un capitolo di due anni, fatto di alti e bassi, con il giocatore mai del tutto protagonista in rossonero. L’Atalanta lo accoglie per inserirlo in un sistema dinamico, più adatto alle sue caratteristiche fisiche.