Milan, le top news di giornata

Milan, giornata calda: Nkunku è arrivato nelle scorse ore a Milano, possibili uscite di Musah e Jimenez e aggiornamenti sulla punta

In casa Milan sono giorni caldi, soprattutto in chiave mercato. Dopo la sconfitta nella prima giornata di campionato, la dirigenza sta cercando di correre ai ripari per consegnare ad Allegri una rosa competitiva.

Lecce-Milan, ci siamo

Alle 20:45 il Via del Mare ospita la sfida tra Lecce e Milan, valida per la seconda giornata di campionato. I rossoneri arrivano con l’obbligo di reagire dopo un avvio complicato, consapevoli che perdere altri punti significherebbe finire subito sotto pressione. Il Lecce, davanti al proprio pubblico, proverà a colpire in velocità e sfruttare l’entusiasmo. Allegri dovrà fare i conti con assenze pesanti e una formazione da reinventare. La partita è già un piccolo crocevia di stagione.

Nkunku è a Milano

L’attesa è finita: ieri sera Christopher Nkunku ha messo piede a Milano. L’operazione con il Chelsea ha superato i 40 milioni complessivi, tra parte fissa e bonus. Un investimento che certifica la volontà del club di alzare subito il livello offensivo. Il francese porta talento, imprevedibilità e una duttilità preziosa. Ora tocca ad Allegri inserirlo in un sistema che dovrà cambiare volto. Per i tifosi è il colpo che può far tornare l’entusiasmo.

Vlahovic resta bianconero

Il Milan dovrà guardare altrove per il proprio attacco. Dusan Vlahovic, accostato più volte ai rossoneri, al 99% rimarrà alla Juventus. Tudor non vuole privarsi del suo centravanti, considerato pedina fondamentale del progetto. La società bianconera, a meno di offerte clamorose, non aprirà alla cessione. Per il Milan significa ricalibrare le strategie offensive e puntare su altri profili. La pista Vlahovic, almeno per ora, si chiude qui.