Milan, le top news di giornata

Milan, giornata calda: Harder potrebbe arrivare nei prossimi giorni, possibili uscite di Musah e Jimenez e aggiornamenti su Leao

In casa Milan sono giorni caldi, soprattutto in chiave mercato. Dopo la sconfitta nella prima giornata di campionato, la dirigenza sta cercando di correre ai ripari per consegnare ad Allegri una rosa competitiva.

Leao e il problema al polpaccio

Non arrivano segnali positivi dall’infermeria rossonera. Rafael Leao continua a convivere con fastidi al polpaccio e la sua presenza contro il Lecce appare sempre più improbabile. Lo staff tecnico non vuole rischiare ricadute che potrebbero compromettere il resto della stagione. Senza il portoghese, il Milan perde velocità e imprevedibilità in fase offensiva. Allegri dovrà trovare soluzioni alternative.

Nuovo volto in difesa

Il Milan si prepara a cambiare assetto arretrato. De Winter prenderà il posto di Gabbia contro il Lecce, scelta che mostra fiducia nel giovane difensore. La decisione nasce dalla necessità di dare più solidità e freschezza alla linea a quattro. De Winter ha mostrato personalità in allenamento e ora arriva la chance concreta di mettersi in mostra. La gara in Salento sarà un test importante per misurarne la maturità. Un passo decisivo anche per le rotazioni di Allegri.

Harder, ormai ci siamo

Le ultime ore hanno sciolto ogni dubbio. Conrad Harder è attesa a Milano tra giovedì e venerdì per finalizzare il suo arrivo. La trattativa è stata lunga ma ora i dettagli sono definiti. L’attaccante danese porterà esperienza internazionale e un profilo tecnico che alzerà subito il livello. L’ambiente rossonero la attende con entusiasmo, consapevole del valore assoluto dell’innesto. Con lui, l’attacco del Milan cambia volto e ambizioni.