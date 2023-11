Milan, l’assalto a David: ora le condizioni sono favorevoli

L'attaccante del Lille è il primo obiettivo di mercato per l'attacco: le condizioni dell'affare in questo momento stanno aiutando il Milan

Il nome in cima alla lista è quello di Jonathan David. Oggi La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione sul canadese. Il Milan ci aveva provato già in estate, ma il Lille aveva chiesto 60 milioni di euro, cifra ritenuta troppo alta per il Diavolo.