Milan, occasione a parametro zero: il giapponese non rinnoverà

Il Milan è alla ricerca di nuovi prospetti di talento che possano migliorare l'organico a disposizione di mister Pioli. Un ruolo che certamente sarà da puntellare è il centrocampo. Con Tonali e Bennacer uniche due certezze, bisognerà iniziare a pensare al futuro. Pobega ed Aster Vranckx sono un vero e proprio punto interrogativo e resta da capire quale sarà la volontà della dirigenza. Il centrocampista italiano è un giocatore di proprietà del Milan. Si potrebbe dunque optare per un’altra esperienza in prestito o per una cessione a titolo definitivo. Su Vranckx, invece, vige un prestito con diritto di riscatto in scadenza a giugno. Il Milan, se vorrà tenerlo, dovrà sborsare 12,5 milioni al Wolfsburg, cifra ad oggi ingiustificata.

Da mesi però il Milan sta seguendo Daichi Kamada. Si tratta di un calciatore giapponese che è in grado di giocare in diversi ruoli: a partire dal centrocampo fino ad arrivare sulla trequarti o da seconda punta. Il ragazzo ha preso ufficialmente la decisione di non rinnovare il suo contratto con l’Eintracht Francoforte in scadenza a giugno. Le pretendenti non mancano, il lizza si registra la presenza di Barcellona e Atletico Madrid. Un colpo del genere per i rossoneri significherebbe tanto ed andrebbe ad apportare molta esperienza.

Queste le parole del DS del Francoforte pubblicate sul sito ufficiale del club: “Negli ultimi anni Daichi Kamada è diventato un ottimo giocatore della Bundesliga all’Eintracht Francoforte e ha svolto il suo ruolo nello sviluppo sportivo del club, con il momento clou della vittoria in Europa League lo scorso anno. In futuro avremmo voluto vedere Daichi all’Eintracht, ma gli interessi del giocatore non andavano di pari passo. Lo ringraziamo per il suo impegno con l’Eintracht e gli auguriamo tutto il meglio per il futuro”.