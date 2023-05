Verso Juventus-Milan: la designazione arbitrale del match

Scopriamo insieme la designazione arbitrale di Juventus-Milan, valida per la 37a giornata del campionato di Serie A.

L' AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 37a giornata del campionato di Serie A. A dirigere il match tra la Juventus ed il Milan sarà Mariani della sezione di Aprilia. Di seguito la composizione della squadra arbitrale.

Sarà una gara fondamentale per la rincorsa verso un piazzamento in Champions League. In caso di vittoria domenica sera, il Milan sarebbe automaticamente qualificato alla prossima competizione europea.