Milan, la ricerca del centravanti dipende dalla Champions: i nomi

Il Milan è alla ricerca di un nuovo numero 9 da affiancare a Olivier Giroud: diversi i nomi sulla lista, ma molto dipenderà dalla Champions

Redazione Il Milanista

In questo finale di stagione il Milanè a caccia di un traguardo importante: un posto nella prossima Champions League. La qualificazione alla massima competizione europea è un obiettivo fondamentale, sia a livello sportivo che economico. Da questo infatti dipenderà anche il budget per la campagna acquisti. Il mercato sarà importante, dopo che quello della scorsa estate non ha portato dei miglioramenti, visto che diversi giocatori che sono arrivati in questa stagione hanno deluso le aspettative. Tra le esigenze principali del club rossonero c'è sicuramente quella di un nuovo centravanti. L'attacco del Milan finora infatti è stato principalmente sulle spalle di Olivier Giroud. Il francese, classe 1986, a settembre compirà 37 anni e inevitabilmente non potrà giocare tutte le partite.

Secondo il Corriere della Sera, il Milan ha una lista con diversi nomi per questo ruolo. Per quanto riguarda la Serie A, interessa il profilo di Marko Arnautovic. L'austriaco, in rotta col Bologna, si potrebbe prendere a prezzo di saldo. In questa stagione l'attaccante rossoblù ha realizzato 9 gol in 19 partite di campionato. Essendo un classe 1989, sarebbe una soluzione per l'oggi più che per il futuro. Una soluzione di questo tipo, ma proveniente dall'estero, sarebbe Roberto Firmino. Il brasiliano, classe 1991, lascerà a parametro zero il Liverpool, dopo anni di successi. In questa stagione ha realizzato 10 gol in 24 presenze in Premier e 2 gol in 8 presenze in Champions League.

Alzando la posta a livello di cartellino, ci sono anche altri nomi. Uno è una vecchia conoscenza della Serie A: Alvaro Morata. L'ex attaccante della Juventus rappresenta un profilo interessante, perché può giocare da centravanti o insieme a un bomber. Il suo contratto con l'Atletico Madrid scadrà nel 2024 e quindi il prezzo non sarebbe proibitivo, intorno ai 20 milioni. In questa stagione lo spagnolo ha segnato 13 gol in 35 partite di Liga. A proposito di ex Serie A, c'è anche Gianluca Scamacca. L'attaccante non è riuscito a esprimersi al meglio nella prima stagione al West Ham, con 3 gol in 16 presenze in Premier. Il club inglese lo aveva acquistato dal Sassuolo per 36 milioni, quindi sarebbe un investimento importante. E cifre simili riguarderebbero anche Noah Okafor. L'attaccante del Salisburgo in questa stagione ha segnato 7 gol in 21 presenze in campionato.