Stasera si affrontano due big del nostro calcio, Milan contro Juve, che allo stesso tempo è anche un classico tra due degli allenatori italiani più vincenti: Massimiliano Allegri contro Luciano Spalletti.

In attesa del calcio d’inizio vediamo come arrivano le due squadre al match, provando a delineare quelle che sono le probabili formazioni.

Il possibile schieramento del Milan

in conferenza stampa ha fatto capire che per una gara come quella di stasera ci sono pochi ragionamenti da fare: va giocata e possibilmente portata a casa. Per farlo il tecnico si affiderà il più possibile ai titolari.Quella che dovrebbe andare in campo stasera è infatti molto vicina a quella che possiamo definire la formazione tipo. L’unica variazione, per il momento, dovrebbe essereschierato dall'inizio a sinistra al posto di, che da quanto filtra non è al 100% della condizione.

Quindi, semplificando, solito 3-5-2 con Maignan in porta, il trio difensivo guidato da Gabbia, con Tomori sul centro-destra e Pavlovic sul centro-sinistra. Centrocampo con Saelemaekers a tutta fascia destra ed Estupinan a sinistra. Modric a dirigere davanti alla difesa con ai suoi lati Fofana e Rabiot.

In attacco i chiacchieratissimi Pulisic e Leao, in cerca di un gol pesante per mettere fine al periodo complicato: contro una big come la Juve avrebbe ancora più valore.

Il possibile schieramento della Juventus

Lasi presenta alla sfida di San Siro con tre recuperi preziosi: due di questi dovrebbero partire dall’inizio, ovvero, mentre si rivedeconvocato per andare in panchina.dovrebbe confermare il suo 4-2-3-1 di partenza, modulo ibrido che a gara in corso può anche trasformarsi in un 3-4-2-1 variando la posizione di

Di Gregorio sarà confermato in porta, mentre la difesa a quattro dovrebbe essere formata da Bremer e Kelly centrali, con Kalulu terzino a destra e Cambiaso a sinistra.

Mediana con Locatelli e Thuram, e la linea di trequarti composta da Conceicao, McKennie e Yildiz a supporto di David, unica punta.

A differenza della formazione rossonera, quella juventina ha ancora diversi ballottaggi da sciogliere. Boga è di fatto un altro titolare e uno tra lui e Yildiz potrebbe anche fare il falso nove: in quel caso finirebbe in panchina David. Yildiz comunque non è al massimo della condizione e proprio Boga potrebbe anche partire inizialmente sulla sinistra offensiva al suo posto.

Da non escludere nemmeno l’ipotesi di difesa a tre fin dall’inizio: in quel caso ci sarebbe Holm tra i titolari.