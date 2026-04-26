Stasera Milan-Juve, ecco le probabili formazioni di Allegri e Spalletti: moduli, scelte e ballottaggi in vista del big match di San Siro.

Riccardo Focolari

Stasera si affrontano due big del nostro calcio, Milan contro Juve, che allo stesso tempo è anche un classico tra due degli allenatori italiani più vincenti: Massimiliano Allegri contro Luciano Spalletti.
In attesa del calcio d’inizio vediamo come arrivano le due squadre al match, provando a delineare quelle che sono le probabili formazioni.

Leao - Thuram

Il possibile schieramento del Milan

Allegri in conferenza stampa ha fatto capire che per una gara come quella di stasera ci sono pochi ragionamenti da fare: va giocata e possibilmente portata a casa. Per farlo il tecnico si affiderà il più possibile ai titolari.
Quella che dovrebbe andare in campo stasera è infatti molto vicina a quella che possiamo definire la formazione tipo. L’unica variazione, per il momento, dovrebbe essere Estupinan schierato dall'inizio a sinistra al posto di Bartesaghi, che da quanto filtra non è al 100% della condizione.

Quindi, semplificando, solito 3-5-2 con Maignan in porta, il trio difensivo guidato da Gabbia, con Tomori sul centro-destra e Pavlovic sul centro-sinistra. Centrocampo con Saelemaekers a tutta fascia destra ed Estupinan a sinistra. Modric a dirigere davanti alla difesa con ai suoi lati Fofana e Rabiot.
In attacco i chiacchieratissimi Pulisic e Leao, in cerca di un gol pesante per mettere fine al periodo complicato: contro una big come la Juve avrebbe ancora più valore.

Il possibile schieramento della Juventus

La Juve si presenta alla sfida di San Siro con tre recuperi preziosi: due di questi dovrebbero partire dall’inizio, ovvero Thuram e Yildiz, mentre si rivede Vlahovic convocato per andare in panchina.Spalletti dovrebbe confermare il suo 4-2-3-1 di partenza, modulo ibrido che a gara in corso può anche trasformarsi in un 3-4-2-1 variando la posizione di McKennie.

Di Gregorio sarà confermato in porta, mentre la difesa a quattro dovrebbe essere formata da Bremer e Kelly centrali, con Kalulu terzino a destra e Cambiaso a sinistra.
Mediana con Locatelli e Thuram, e la linea di trequarti composta da Conceicao, McKennie e Yildiz a supporto di David, unica punta.

A differenza della formazione rossonera, quella juventina ha ancora diversi ballottaggi da sciogliere. Boga è di fatto un altro titolare e uno tra lui e Yildiz potrebbe anche fare il falso nove: in quel caso finirebbe in panchina David. Yildiz comunque non è al massimo della condizione e proprio Boga potrebbe anche partire inizialmente sulla sinistra offensiva al suo posto.
Da non escludere nemmeno l’ipotesi di difesa a tre fin dall’inizio: in quel caso ci sarebbe Holm tra i titolari.

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