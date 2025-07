Milan, occhio alla proposta di rinnovo del Valencia per Javi Guerra

Javi Guerra alternativa a Jashari

Guerra è il primo nome che il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, proverebbe a portare in rossonero nel caso in cui la trattativa per Jashari del Brugge dovesse definitivamente saltare. In casa Milan si spera che il giocatore possa decidere di non accettare il rinnovo con il Valencia e di partire già in estate. La situazione con il Brugge per Jashari, infatti, si è complicata: il club belga continua a fare muro, nonostante la volontà del giocatore di vestire la maglia rossonera. Secondo alcune indiscrezioni, anche i rapporti tra le due società si sarebbero irrigiditi. Se la trattativa dovesse definitivamente naufragare, il Milan potrebbe iniziare a valutare concretamente le alternative, con Javi Guerra in cima alla lista, sempre che non decida di prolungare con il Valencia.