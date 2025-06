Milan, interesse per Vlahovic ma nessuna trattativa: il punto

In questa sessione estiva di calciomercato, il Milan è alla ricerca di un centravanti . Un giocatore di livello importante che dia ulteriore spessore al reparto avanzato. E tra i nomi accostati ai rossoneri c'è anche quello di Dusan Vlahovic , in uscita dalla Juventus .

A tal proposito, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto a Sky Sport. Al momento non ci sono novità concrete: il Diavolo è interessato ma non ci sono trattative in essere. La certezza è la stima per il serbo da parte di Massimiliano Allegri.