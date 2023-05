MOVIOLA | Gli episodi più controversi di Milan-Inter

Minuto 19 - Tonali si incunea nella trequarti nerazzurra. Ne salta due, il terzo è Dumfries che lo atterra al limite dell'area. L'arbitro lascia giocare anche se il fallo sembra esserci. I tifosi rossoneri non ci stanno. Poteva essere una buona mattonella per un tiro da fermo.

Minuto 30 - Lautaro Martinez si libera di due difensori rossoneri in area di rigore e poi cade a terra. Per l'arbitro Gil Manzano è calcio di rigore e giallo per Kjaer. Il VAR però lo richiama per un review. Review che fa cambiare idea al direttore di gara che torna sui suoi passi, toglie il rigore e il giallo al difensore rossonero. Lieve contatto tra Kjaer e Lautaro con l'argentino che si lascia cadere troppo facilmente. Giusto non concedere il penalty.