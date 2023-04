Milan, da lunedì in vendita i biglietti per la Semifinale di CL contro l’Inter

Da lunedì 24 aprile sarà possibile acquistare i biglietti per la Semifinale di Champions League contro l’Inter del 10 maggio

Martedì sera il Milanha pareggiato la sfida del Maradona contro il Napoli, ma grazie al successo dell’andata è riuscito a qualificarsi per le Semifinali di Champions League. Si tratta di un risultato incredibile per il club rossonero, che tornerà a disputare questa fase dopo ben 16 anni dall’ultima volta. La sorte ha voluto che l’avversario sia proprio l’Inter, per un Derby milanese dal sapore europeo.