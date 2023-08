Milan, inaugurato il primo store ufficiale all’aeroporto di Malpensa

Il Milan ha inaugurato il primo store ufficiale del club rossonero all’interno del Terminal 1 dell’aeroporto di Milano Malpensa . Attraverso l’apertura dello store in un punto strategico, il club meneghino ha voluto rappresentare l’anima e lo spirito di Milano per chiunque si trovi ad attraversare l’aeroporto.

La società ha deciso di aprire lo store in uno dei poli turistici più importanti per la città. I tifosi, ma anche i turisti, avranno la possibilità di acquistare il merchandising ufficiale del Club e PUMA. Si potranno acquistare anche i kit Home e Awey, così come il Third kit per la stagione 2023/24. Il punto vendita sarà aperto dalle 6.00 alle 21.00 nel periodo estivo e dalle 6.30 alle 21.30 nel periodo invernale.