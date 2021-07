Milan | Il mondo social si stringe attorno ad Ivan Gazidis

L'amministratore delegato rossonero, a cui è stato da poco diagnosticato un carcinoma, ha ricevuto moltissimo sostegno sui social

In un secondo momento il dirigente dei diavoli ha spiegato: "Fortunatamente sembra una forma curabile. Sono fiducioso che sarà trattato con successo, con un completo recupero". Dopo qualche ora dalla prima comunicazione, sono trapelate nuove informazioni: i medici dello Ieo di Milano hanno visitato l’uomo e gli hanno consigliato di recarsi a New York, in una clinica specializzata nella cura di questi tumori.