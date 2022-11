Ibra torna e sarà l’ago della bilancia per la seconda parte di stagione

Zlatan Ibrahimovic è pronto a tornare e dare il proprio supporto alla causa rossonera. Stefano Pioli avrà un'alternativa in più

Redazione Il Milanista

A gennaio il Milan avrà un'arma in più. I tifosi rossoneri non stanno più nella pelle e non vedono l'ora di poter riabbracciare il proprio beniamino. Stiamo parlando di Zlatan Ibrahimovic.Stefano Pioli sta aspettando di riaverlo in buona forma sperando che la sorte sorrida allo svedese.

Il Milan ha bisogno di lui — La squadra rossonera ha bisogno del proprio asso svedese. Ibra è pronto a tornare per guidare i suoi verso una nuova rimonota. In Serie A il Napoli non aspetta. In Champions League le pretendenti saranno agguerrite e senza pietà. Un calciatore con le caratteristiche fisiche, qualitative e di personalità come Zlatan Ibrahimovic non potrà che giovare al Milan.

Alessandro Costacurta ha parlato di Re Zlatan — A Tuttosport Alessandro Costacurta ha detto: "Mi aspetto il suo solito apporto, ovvero giocate di qualità con la capacità di coinvolgere tutti i compagni. Giroud sta facendo il suo, anzi, sta sorprendendo per quanti gol ha segnato pensando alla sua storia, ma non ha la capacità di esaltare le doti degli altri come Ibra. Dal mio punto di vista, Zlatan anche al 50% del suo massimo potenziale rimane più forte di Giroud". Queste le sue parole su Zlatan Ibrahimovic in esclusiva a Tuttosport.

di Sergio Poli