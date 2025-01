Milan Glorie-Spurs Legends: il 23 marzo l’appuntamento a Londra

Domenica 23 marzo 2025 il Milan Glorie affronterà le Spurs Legends nell'iconico Tottenham Hotspur Stadium. Ecco le informazioni sul match

Lorenzo Focolari Redattore 11 gennaio 2025 (modifica il 11 gennaio 2025 | 12:31)

E' in arrivo un grande appuntamento che riguarda le Legends rossonere. E c'è sempre con la beneficenza come obiettivo. Il sito ufficiale del Milan, quindi, ha reso noto i dettagli. Ecco il comunicato: "Domenica 23 marzo 2025 il Milan Glorie affronterà le Spurs Legends nell'iconico Tottenham Hotspur Stadium di Londra. La partita di beneficenza, che avrà inizio alle ore 14.00, sarà l'occasione per assistere ad un incontro calcistico di alto livello, che riunirà giocatori leggendari di entrambi i Club per celebrare un'importante causa.

I proventi della gara saranno devoluti alla Tottenham Hotspur Foundation, con una percentuale destinata a un fondo comunitario per iniziative benefiche locali. Inoltre, l'incontro sosterrà anche Fondazione Milan, contribuendo al suo programma internazionale Sport for Change, che utilizza lo sport come strumento di inclusione sociale, crescita e cambiamento positivo per i numerosi giovani che vivono in contesti sociali vulnerabili.

Solo nella stagione 2023/24, il programma Sport for Change ha avuto un impatto sulla vita di oltre 3.000 beneficiari in Italia e nel mondo, attraverso 15 iniziative distribuite su cinque continenti, raggiungendo Paesi come Brasile, Stati Uniti, India e Kenya, oltre a Uganda, Pakistan e Siria.

La Tottenham Hotspur Foundation è l'ente di beneficenza ufficiale del Tottenham, che mira a ispirare e supportare migliaia di persone provenienti dalle comunità locali attraverso programmi che spaziano dallo sport alla salute, dal benessere alla formazione personale.

I bigliettisaranno in vendita libera dalle ore 10.00 di lunedì 13 gennaio tramite il portale eTicketing, con un massimo di 8 biglietti acquistabili per ogni transazione. I tifosi rossoneri sono invitati ad acquistare i biglietti nel Settore 118". (acmilan.com)