Milan, gennaio di fuoco: vediamo tutti gli impegni dei rossoneri

Il mese di gennaio sarà un mese ricco di impegni non solo per il Milan, ma anche per la formazione Primavera e per il Milan Femminile

Dopo la lunga pausa per il Mondiale in Qatar, finalmente torna in campo la Serie A. Il Milan sarà impegnato in un gennaio di fuoco, quando disputerà anche la finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter. Sarà un mese ricco di eventi non solo per la squadra di mister Pioli, ma anche per la Primavera e per il Milan Femminile. Vediamo di seguito tutte le partite in programma: