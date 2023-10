Milan, gol cercasi. Giroud a secco da 8 partite: mai così a lungo

Domenica sera alle ore 20:45 andrà in scena al Maradona il big match della 10a giornata, che vedrà sfidarsi il Napoli di Garcia e il Milan di Stefano Pioli. Sarà una gara importantissima per i rossoneri - i quali vorranno invertire il trend delle ultime due apparizioni, nelle quali sono usciti sconfitti sia contro la Juventus che contro il PSG. Non è un momento felice neanche per Olivier Giroud che, con la partita contro i parigini, ha allungato a otto la striscia di gare senza gol con la maglia del Milan. Da quando è sbarcato in Italia, non era mai stato così a secco. L'ultimo gol risale al 1° settembre contro la Roma.