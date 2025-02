Milan Futuro, ribaltone in vista: Bonera ai saluti, al suo posto arriva…

Facciamo il punto sulla situazione legata al Milan Futuro. La formazione under 23 è terzultima nel girone B di Serie C...

L'avventura di Daniele Bonera al Milan Futuro sembra ai titoli di coda. Terzultimo posto in Serie C con 22 punti in 28 giornate. Una stagione, la prima, quella della formazione under 23 rossonera molto al di sotto delle aspettative.