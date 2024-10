Gazzetta – Milan, per gennaio occhio a Frendrup e Domenico Berardi

Nonostante la stagione sportiva sia iniziata solamente da sette giornate la dirigenza del Milan è già a lavoro per individuare...

Nonostante la stagione sportiva sia iniziata solamente da sette giornate la dirigenza del Milan è già a lavoro per individuare le possibili occasioni di mercato per la prossima sessione di calciomercato. Furlani e Moncada potrebbero intervenire a gennaio con due acquisti: un centrocampista che possa far rifiatare Reijnders e Fofana ed un esterno destro.