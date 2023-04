Milan, l’ex Kessie è pronto a tornare a Milano: sponda nerazzurra

Il Milan di Stefano Pioli si è qualificato al prossimo turno di Champions League , dove affronterà l' Inter di Simone Inzaghi, in uno storico Euroderby. Ma non sarà derby solamente in mezzo al rettangolo di gioco, perchè come riportato da Rudy Galetti , esperto di calciomercato, i nerazzurri hanno messo nel mirino un ex rossonero.

Successivamente ha continuato sullo scontro delle due compagini nella semifinale di Champions League: "Non vedo l’ora di vedere questi due derby, in quella settimana ci sarà un’atmosfera incredibile. Quando il Milan è andato in difficoltà in campionato avevo previsto che Pioli si sarebbe concentrato sulla Champions. Lui e Inzaghi sono stati tanto criticati, ma ora sono in semifinale e meritano gli applausi. Non hanno rose abbastanza forti per essere competitivi in campionato e in coppa allo stesso modo, ma va bene così. Non poteva andare meglio”.