Sarri: “Io al Milan? Mi sembra brutto parlarne ora. Fonseca buon tecnico”

Questa mattina Maurizio Sarri, uno dei tecnici ancora a piede libero, è stato intervistato alla Gazzetta dello Sport e ha parlato così in merito: "Io sulla panchina del Milan? Mi sembra brutto parlarne in questo momento, serve rispetto. Paulo Fonseca è un buon allenatore e un uomo di livello, l'ho conosciuto di persona: è all'inizio di un percorso ed è giusto che stia sereno. Non voglio entrare in questi discorsi. Il Milan può avere un'evoluzione positiva, la rosa è forte".