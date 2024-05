Milan, Fonseca è pronto a firmare un biennale fino al 2026

Stando alle ultime notizie arrivate nelle ultime ore, i rossoneri avrebbero fatto all-in su Fonseca, individuato dalla società come il giusto profilo per sostituire Pioli.

Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano su X, lo stipendio di Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Milan sarà di 2,5 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2026. Il tecnico portoghese, che prenderà il posto di Stefano Pioli sulla panchina milanista, firmerò un biennale con opzione per prolungare per un'altra stagione (solo in quel caso il suo stipendio aumenterebbe).