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Dopo un inizio entusiasmante con la maglia del Manchester City, al momento Tijjani Reijnders sta attraversando un periodo fortemente negativo, con pochissimi minuti in campo nelle ultime gare.

Reijnders è stato il sacrificato per eccellenza nella campagna acquisti estiva del Milan scorso. Senza gli introiti della Champions League, da cui il club rossonero era rimasto fuori nella passata stagione, serviva una cessione pesante e questa è ricaduta proprio sul centrocampista olandese che, nonostante una stagione complessivamente deludente per la squadra, era stato uno dei pochi a salvarsi. Reijnders aveva infatti chiuso il campionato con 10 gol e 5 assist, aggiungendo anche 3 reti in Champions.

La cessione al Manchester City è stata soltanto l’ennesimo esempio di ciò che vediamo ormai troppo spesso: giocatori che si mettono in mostra in Serie A e poi vengono acquistati a peso d’oro dalla Premier League o dalle altre big europee. L’Italia, in questo senso, è diventata più una tappa di passaggio che una destinazione definitiva, come invece accadeva in passato.

Circa 70 milioni tra parte fissa e bonus: questa la cifra investita dal City per arrivare a Reijnders. Tuttavia, col passare dei mesi, l’olandese non avrebbe convinto pienamente Guardiola, scendendo via via nelle gerarchie del centrocampo, fino ad arrivare al momento attuale, in cui è di fatto diventato una riserva. E adesso si parla addirittura di un possibile ritorno in Italia, anche se appare difficile visto che è arrivato a Manchester soltanto la scorsa estate firmando un contratto quinquennale.

L’avventura inglese non decolla: ritorno possibile?

È proprio in Inghilterra che hanno già iniziato a parlare di questa possibile cessione anticipata, individuando nelladiuno dei club potenzialmente interessati. Va anche detto che alla concorrenza è spietata e probabilmente lo stesso, dopo sei panchine nelle ultime nove partite, potrebbe iniziare a fare qualche riflessione sul proprio futuro.

Nel frattempo, negli scorsi giorni, il centrocampista ha pubblicato sui social una foto in cui compariva una sua maglia del Milan incorniciata insieme al figlio: la numero 14 che tanta fortuna gli aveva portato a Milano.

Segnale di nostalgia per i colori rossoneri, oppure semplice affetto rimasto dopo un’esperienza comunque importante nella sua carriera? Difficile dirlo adesso. Di certo sarà interessante capire cosa succederà in estate e se davvero potremo rivedere Reijnders giocare ancora nel campionato italiano.