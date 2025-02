Milan-Feyenoord, il commento: finisce 1-1. Champions: è addio diavolo!

La cronaca del secondo tempo

Pronti, via e cambia subito il match. Theo già ammonito viene espulso (doppia ammonizione) per presunta simulazione in area di rigore e quindi il Milan rimane in 10! Il diavolo non rinuncia a giocare e non cambia la propria impostazione del match. Al 74' però arriva la doccia che gela tutto San Siro. Hugo Bueno dall'out di sinistra va al cross al centro dell'area e Carranza stacca tutto solo andando a purgare Maignan per l'1-1. Milan ora all'arrembaggio alla ricerca del nuovo vantaggio per allungare la sfida e portarla ai supplementari. Tanta voglia e tanto spirito, ma non basta perche con l'uomo in meno al Milan non riesce l'impresa di segnare. Finisce così dunque il sogno Champions League per i rossoneri che vengono eliminati. Da San Siro è tutto amici de IlMilanista.it.