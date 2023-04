Milan, occhi puntati sul 23enne del Barcellona: serviranno 30 milioni

Maldini e Massara sono a lavoro per regalare a Stefano Pioli un colpo di mercato che possa far aumentare notevolmente la qualità

Maldini e Massara sono a lavoro per regalare a Stefano Pioli un colpo di mercato che possa far aumentare notevolmente la qualità del gruppo. Stando alle ultime notizie riportate da Fichajes.net, il Milansarebbe pronta a versare 30 milioni di euro al Barcellona pur di aggiudicarsi il talento 23enne. Parliamo ovviamente di Ferran Torres, che in Spagna non sta convincendo i tifosi e non riesce a trovare quella continuità. Un anno fa, il ragazzo fu acquistato dal Manchester City per una cifra intorno ai 55 milioni.

Lo spagnolo ha le qualità per giocare in tutti i ruoli d’attacco. Sono i numeri a testimoniarlo: sono, infatti, 15 le gare disputate da ala sinistra, 12 da ala destra e 7 da punta centrale. Sempre secondo il portale spagnolo, l'ex Citizens sarebbe stato individuato dalla dirigenza rossonera come il profilo giusto per sostituire Brahim Diaz.

Il Milanè pronto a trattare con il Real Madrid per far restare il numero 10 a Milano. Difficile però, che i Blancos possano abbassare le pretese economiche. Serviranno, dunque, più di 20 milioni di euro per strappare il cartellino del trequartista agli spagnoli. Resta da capire la destinazione di Diaz, che potrebbe accendere una vera e proprio rincorsa verso Torres, nel caso in cui non si dovesse trovare un accordo con le merengues. Ma non è ancora tutto. Annuncio clamoroso dall'Inghilterra: "Il Milan vuole un giocatore del Manchester City!" <<<