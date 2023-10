Milan, oltre a Ouédraogo occhi anche su un giovane centrocampista

Classe 2002, piace per personalità e nel 4-3-3 del Milan potrebbe dare una mano da centrale, nella posizione occupata da Krunic e Adli.

Continua il lavoro della dirigenza rossonera sempre attenta ai giovani talenti emergenti anche nei campionati "minori". A Furlani e Moncada , piace e non poco il giovanissimo Assan Ouédraogo , 16enne dello Schalke 04 che però i tedeschi non sono pronti a lasciar partire.

L'ultimo nome, accostato ai meneghini viene direttamente dall'Argentina. Il suo nome è Ezequiel Fernandez e milita nel Boca Juniors. Si tratta di un centrocampista classe 2002, che piace per la sua personalità. Nel 4-3-3 del Milan potrebbe dare una mano da centrale, nella posizione occupata da Krunic e Adli . Da capire, dunque, se i rossoneri affonderanno il colpo - o se decideranno di virare su qualcun altro.

