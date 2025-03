Milan Femminile, la poule scudetto sorride finalmente anche alle rossonere

Dopo tre pareggi, prima vittoria in questa Poule Scudetto: in gol Ijeh, Dompig e Arrigoni. Ecco il comunicato del Milan...

Sul sito del Milan è presente un comunicato dove si legge: "Di gioco, di gioventù e di personalità! Prestazione maiuscola delle rossonere al PUMA House of Football, che vale il prestigioso successo sulla Roma: 3-1 il risultato finale, a bissare il 3-2 ottenuto sempre contro le giallorosse nella stagione regolare. Di Ijeh, Dompig e Arrigoni le tre reti che hanno deciso la partita, vinta in rimonta dopo l'immediato vantaggio di Viens. Dopo i tre pareggi consecutivi contro Fiorentina, Juventus e Inter, arriva il primo successo in questa Poule Scudetto, contro le campionesse d'Italia in carica della Roma. La formazione di Bakker chiude così da imbattuta il girone d'andata della Poule, e nel prossimo turno osserverà una giornata di riposo prima di tornare in campo, sempre al PUMA House of Football, contro la Fiorentina il prossimo 12 aprile".