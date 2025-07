Test internazionale a Londra per il Milan Femminile: ecco quando

Vai nel canale Telegram del Milanista > Sul sito del Milan è presente un comunicato dove si legge: “Sabato 30 agosto, alle ore 14.00 CEST, nella suggestiva cornice del Kingsmeadow Stadium di Londra, il Milan femminile affronterà il Chelsea FC Women in un'amichevole internazionale di grande prestigio, che si inserisce a pochi giorni di distanza dalla sfida tra la Prima Squadra maschile rossonera e il Chelsea. L'incontro sarà un'occasione importante per la squadra di Coach Bakker , che avrà modo di confrontarsi con una delle realtà più affermate del panorama calcistico femminile europeo”.

Ancora il comunicato

“Il Chelsea Women, protagonista della Women's Super League inglese e della UEFA Women's Champions League, rappresenta un avversario di assoluto valore e offrirà un’importante esperienza di crescita in vista della nuova stagione sportiva. Questa doppia sfida internazionale conferma la volontà di AC Milan di confrontarsi costantemente con i migliori Club europei, rafforzando il percorso di sviluppo e ambizione che caratterizza sia la Prima Squadra femminile che quella maschile. Per il Milan femminile, sarà inoltre un'opportunità preziosa per accrescere il proprio bagaglio tecnico, tattico ed esperienziale a livello internazionale”.