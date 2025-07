Milan Femminile, parte ufficialmente la stagione 25/26

Primi allenamenti alla PUMA House of Football per le ragazze di Bakker verso un'estate di grandi appuntamenti. Il comunicato del Milan

Vai nel canale WhatsApp del Milanista > Sul sito del Milan è presente un comunicato dove si legge: “È partita in questi giorni la stagione sportiva 2025/2026 della Prima Squadra femminile del Milan. Le rossonere si sono ritrovate nella mattinata di lunedì 7 luglio presso il centro sportivo PUMA House of Football per svolgere i consueti test di inizio stagione, accolte da Giorgio Furlani , Chief Executive Officer di AC Milan, Elisabet Spina, Head of Women Football del Club e l'allenatrice Suzanne Bakker , affiancata dal suo staff tecnico”.

Ancora il comunicato

“La stagione prenderà ufficialmente il via a fine agosto con la sfida contro il Sassuolo, primo impegno nella nuova Women's Cup 2025/26, in cui il Milan affronterà anche la Roma e la Ternana. In preparazione a questo appuntamento, la squadra disputerà alcune amichevoli sia in Italia che all'estero. Il primo test vedrà le rossonere affrontare a Dübendorf in un triangolare le tedesche del Norimberga e le svizzere dello Zurigo il prossimo sabato 26 luglio”.