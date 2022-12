Alle 14:30 il Milan Femminile sfida il Sassuolo: ultimo match del 2022

Oggi pomeriggio alle 14:30 il Milan Femminile sfiderà il Sassuolo allo Stadio Enzo Ricci per l’ultima partita del 2022

Redazione Il Milanista

Oggi pomeriggio il Milan Femminile disputerà l’ultima gara del 2022. Alle 14:30 le rossonere di mister Ganz scenderanno in campo allo Stadio Enzo Ricci per affrontare il Sassuolo. L’obiettivo delle meneghine è di consolidare la posizione tra le prime cinque squadre della classifica e conquistare dei punti importanti in vista della seconda fase del campionato. Il Milan Femminile spera di riuscire nell’impresa su un campo che evoca dolci ricordi: qui infatti ha ottenuto la prima qualificazione nella Women’s Champions League della storia.

Le rossonere arrivano al match in quinta posizione, dopo la sconfitta rimediata contro la Roma capolista. Tuttavia in questo turno c’è lo scontro diretto proprio tra le giallorosse e la Juventus, che offre alla squadra di Ganz la possibilità di recuperare alcuni punti e posizioni. L’obiettivo infatti è vincere oggi per chiudere nel migliore dei modi un anno ricco di successi, ma anche di delusioni.

Le rossonere convocate per il match delle 14:30 sono: Babb, Fedele, Giuliani; Árnadóttir, Carage, Fusetti, Guagni, Mesjasz, Soffia, Thrige; Adami, Aprile, K. Dubcová, Grimshaw, Mascarello, Vigilucci; Asllani, Bergamaschi, M. Dubcová, Piemonte, Thomas. Quello di oggi sarà il nono incontro in Serie A tra le due formazioni. In Lombardia il bilancio è a favore del Milan, che ha vinto quattro partite e ne ha persa una, mentre in Emilia tutte e tre le partite sono terminate in parità. Già da oggi le rossonere proveranno a cambiare in positivo questo trend.