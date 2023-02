Milan Femminile, oggi pomeriggio la sfida contro il Pomigliano

Il Milan Femminile scende in campo oggi pomeriggio al PUMA House of Football per affrontare il Pomigliano. Continua così la stagione delle rossonere, impegnate nella terza partita disputata nel giro di otto giorni. Tra le due squadre ci sono ben 14 punti di differenza, ma l’avversario di oggi delle meneghine non è assolutamente da sottovalutare.

La vittoria ottenuta contro la Juventus e il passaggio del turno in Coppa Italia dopo la vittoria sulla Fiorentina hanno donato grande entusiasmo e serenità alla squadra. La partita di oggi è importante soprattutto per cercare di diminuire la distanza dai piazzamenti europei e rimanere così ancorati alla corsa per la Champions League. Per questa partita contro le campane mister Ganz dovrà fare a meno di due diffidate, Asllani e Mascarello (entrambe indisponibili per infortunio).