Milan Femminile, alle 14:30 la sfida contro il Como Women

Alle 14:30 il Milan Femminile è atteso sul campo del Coma Vomwe, per la diciottesima giornata di Serie A Femminile

Redazione Il Milanista

Oggi pomeriggio alle 14:30 il Milan Femminile sarà impegnato nella trasferta di Seregno contro il Como Women. Questa diciottesima partita servirà per archiviare la prima parte del campionato di Serie A Femminile. Le rossonere si trovano in quinta posizione, ma possono ancora chiudere tra le prime quattro della classifica. In seguito a questa giornata infatti il campionato si dividerà in due Poule, uno per lo scudetto e uno per la salvezza.

Mister Ganz si presenta a questa sfida con una rosa un po’ incerottata. Non ci saranno infatti Arnadottir, perché ha preso una botta alla spalla, e Lindsey Thomas, alle prese con qualche acciacco. Ha recuperato invece Marta Mascarello, che non era stata presente nell’ultima partita. Tra le lungodegenti ci sono invece Silvia Rubio, Jonusaite e Dompig. Dopo le cinque vittorie ottenute nelle ultime sei gare di campionato, le rossonere vogliono chiudere in bellezza questa stagione.

Lo stesso Ganz ha così parlato alla vigilia della partita: "Una partita importante che arriva dopo la sosta, in cui molte giocatrici sono state in nazionale. Non sarà facile perché abbiamo avuto pochi giorni per prepararla, ma siamo comunque pronti a dar battaglia".Queste le convocate rossonere: Babb, Fedele, Giuliani; Carage, Fusetti, Guagni, Mesjasz, Nouwen, Soffia, Thrige, Zanini; Adami, Bahlouli, K. Dubcová, Grimshaw, Mascarello, Vigilucci; Asllani, Bergamaschi, Piemonte, Sevenius.