Calcio femminile: Milan battuto 2-0, Juve campione d’Italia

Sul sito del Milan è presente un comunicato dove si legge: "Juventus-Milan Femminile si chiude con la vittoria delle bianconere, che conquistano matematicamente lo Scudetto 2024/25. Per la squadra di Corti un successo che chiude la corsa al titolo dopo il biennio giallorosso, senza dover attendere il risultato di Inter-Roma. Il Milan, che arrivava da cinque risultati utili consecutivi nella Poule Scudetto (3 pareggi e 2 vittorie), ha affrontato la gara con personalità, mettendo in campo ordine, spirito di squadra e solidità difensiva, soprattutto nel primo tempo. Un'ulteriore conferma, nonostante la sconfitta, del finale di stagione in crescendo per le ragazze della coach Bakker".