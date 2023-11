Verso Milan-Sassuolo Femminile: tutto pronto, fischio d’inizio alle 15

Oggi pomeriggio alle ore 15:00 il Milan Femminile di Maurizio Ganz ospiterà al PUMA House of Football il Sassuolo...

(acmilan.com) Il PUMA House of Football per avere una spinta in più. Le rossonere tornano a casa, lì dove hanno calato il poker ai danni del Pomigliano, e ci resteranno per affrontare prima il Sassuolo e poi Sampdoria. Questo weekend è in programma la gara contro le neroverdi, sabato 11 novembre alle 15.00, nella 7ª giornata di Serie A Femminile. Appuntamento importante, che presentiamo nel dettaglio.

QUI PUMA HOUSE OF FOOTBALL

Settimana completa di allenamento per la squadra, che sabato scorso ha incassato nel recupero la sconfitta di Firenze e ha voglia di ritrovare il successo davanti al pubblico di casa. La sfida con la viola, nonostante il gol subito nel finale, ha confermato alcuni progressi sotto il piano del gioco: positivo nel primo tempo lo sviluppo della manovra a trovare gli attaccanti, a cui Mister Ganz chiede più concretezza in fase realizzativa. Il gruppo vuole provare a inaugurare un ciclo di risultati positivi (contro Sassuolo, Sampdoria e Inter) che chiuda al meglio il girone di andata. In settimana Giuliani, in un'intervista esclusiva ai nostri microfoni, ha dato la carica a tutte le compagne. Contro il Sassuolo mancheranno Laurent, per influenza, e Jonušaitė, non al meglio della condizione.

Queste le convocate rossonere: Babb, Copetti, Giuliani; Árnadóttir, Bergamaschi, Fusetti, Guagni, Piga, Soffia, Swaby, Thrige; Adami, Cernoia, Dubcová, Grimshaw, Mascarello, Vigilucci; Asllani, Dompig, Marinelli, Stašková.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.