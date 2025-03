Milan Femminile, tripla rimonta del derby scudetto!

Vai nel canale Telegram del Milanista > Sul sito del Milan è presente un comunicato dove si legge: “ Agatha Christie diceva che due indizi sono una coincidenza, tre fanno una prova. Per la terza volta in altrettante sfide stagionali il Derby di Serie A femminile termina in parità: la 3ª giornata della Poule Scudetto finisce 3-3 all' Arena Civica Gianni Brera . Con lo stesso canovaccio dei primi due precedenti degli scorsi mesi, con la pronta risposta del Milan a ogni vantaggio dell' Inter . Ma a differenza della sfida di settembre e dello storico pomeriggio di dicembre a San Siro , le rossonere hanno fatto le cose in grande poiché sono state in grado di rimontare, colpo su colpo, tre reti nerazzurre”.

Ancora il comunicato

“Prima con due autogol (Merlo e Milinković), poi col tocco sotto porta di Ijeh: il risultato è il terzo risultato utile consecutivo in altrettante partite giocate nella seconda fase. Il tre che ritorna, quindi, in una sfida combattuta e giocata a viso aperto da entrambe le squadre con un Milan che ha confermato i tanti spunti di crescita ammirati - con poche eccezioni - in tutto questo 2025. Il pareggio è il risultato probabilmente giusto per premiare gli sforzi di due squadre che non si sono risparmiate. Il tempo per recuperare le energie non è molto, sabato 22 scenderemo in campo per ospitare la Roma: forza ragazze!”. Ecco cosa ha dichiarato lo statunitense al termine del match