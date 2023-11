Milan Femminile: esordio delicato per Corti: subito il derby di Milano

Il Milan Femminile ha deciso di cambiare la gestione tecnica della propria squadra. Le rossonere hanno salutato Maurizio Ganz ed hanno abbracciato Davide Corti, ex tecnico della Primavera, promosso in Prima Squadra. Sarà un esordio molto complesso per il tecnico, che dovrà vedersela al debutto nel derby di Milano contro le nerazzurre. Sabato alle 13.45, infatti, si giocherà l'attesissimo confronto contro l'Inter che, al momento, ha quattro punti in più delle rossonere. Il match si giocherà in casa dell'Inter, all'Arena Civica. Ad oggi la formazione rossonera occupa il sesto posto in classifica a quota 9 punti, con 9 gol fatti e 9 subiti, a meno 10 punti dalle prime tre.