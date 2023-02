Milan Femminile, alle 14:30 in campo per il big match contro la Juventus

Oggi pomeriggio alle 14:30 il Milan Femminile scenderà in campo contro la Juventus. Vediamo insieme la preview del match

Mancano soltanto tre giornate alla fine del campionato Femminile e la sfida di oggi si rivelerà molto importante per il Milan. Le rossonere affronteranno alle 14:30 fuori casa la Juventus, consapevoli di essere nel girone che assegnerà lo scudetto e la qualificazione in Champions League. Le ragazze di Ganz si trovano distanti da questi obiettivi, che però non sono così inaccessibili. La cosa certa è che le rossonere devono reagire dopo la sconfitta nel derby della scorsa giornata.