Il Milan Femminile batte la Juve per 2-1, Ganz: “Vittoria netta!”

Ieri pomeriggio il Milan Femminile ha vinto il big match contro la Juventus, battendola per 2-1. La prima a segnare per le rossonere è stata Piemonte, che ha buttato in rete il calcio di rigore ottenuto alla fine del primo tempo. Il raddoppio delle ragazze di Ganz è giunto con Thomas, che ha reso invano il gol segnato da Sembrant in pieno recupero. Le rossonere hanno messo in campo una partita perfetta, replicando quanto di buono fatto all’andata (dove vinsero per 4-3 all’Albinoleffe Stadium).