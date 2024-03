Milan, giovedì il ritorno di Europa League: in conferenza stampa Tomori

Giovedì sera alle ore 18:45 il Milan di Stefano Pioli volerà in Repubblica Ceca per affrontare lo Slavia Praga, nel match...

Giovedì sera alle ore 18:45 il Milan di Stefano Pioli volerà in Repubblica Ceca per affrontare lo Slavia Praga, nel match valevole per la gara di ritorno degli ottavi di Europa League. I rossoneri partono dal risultato di 4-2 ottenuto all'andata che fa ben sperare in vista della sfida di ritorno, ma che di certo non da una sicurezza matematica.