Milan, è ancora caccia al difensore centrale: la situazione

MILANO – Il Milan vuol chiudere la campagna estiva di mercato con l’acquisto di un difensore centrale. L’emergenza è sotto gli occhi di tutti e le ultime giornate hanno visto però reagire bene i quattro titolari, seppur impiegati con costanza in molte sfide ravvicinate.

Massara e Maldini stanno lottando per convincere lo Schalke 04 a lasciar partire il classe 2000 Kabak, Una trattativa difficile visto che lo Schalke valuta Kabak circa 25 milioni di euro, mentre la dirigenza rossonera non si è spinta per ora oltre i 15 più bonus. Nelle ultime ore la posizione della squadra tedesca sembra essersi ammorbidita intorno ai 20 milioni. Si attendono aggiornamenti delle ultime ore di mercato.