Milan | Dopo Giroud, i rossoneri puntano un altro francese per l’attacco

La dirigenza milanista continua a cercare un profilo giovane e di prospettiva da affiancare al campione del mondo e alla punta svedese

Redazione Il Milanista

Il nuovo Milan prende forma: Olivier Giroud è finalmente arrivato a Milanello. L’attaccante francese ha svolto il suo primo allenamento con i nuovi compagni in rossonero, pronto per lavorare duramente sotto il comando di mister Stefano Pioli. Il nuovo 9 dei diavoli scenderà già in campo contro il Nizza, nell’amichevole in programma sabato; un ottimo test che gli permetterà di lasciare subito il segno .

Nonostante il club di Via Aldo Rossi possa la presenza di Zlatan Ibrahimovic e il campione del mondo francese tra le sue file offensive, l’attacco del Milan non è ancora completo: Maldini e Massara vorrebbero accogliere anche un altro giocatore.

I rossoneri sono pronti ad investire su un giovane da far crescere alle spalle dell'ex-Chelsea e dello svedese. Il prescelto sembrava essere Kaio Jorge, con cui la società milanese aveva già trovato un accordo di massima. Ma il contratto in scadenza il prossimo 31 giugno hanno reso il brasiliano un’opportunità importante, attirando tanti nuovi concorrenti. Tanto che ad oggi, la Juve sembra in pole per l'attaccante del Santos.

Il Milan ha un'alternativa a Kaio Jorge

Nonostante il colpo sudamericano sembri sfumare, Maldini e Massara non si abbattono e hanno già pronta l’alternativa. Il Milan è sicuramente il club italiano più attento al mercato francese e proprio da lì potrebbe arrivare il terzo attaccante; attenzione dunque alla pista che porta a Janis Antiste del Tolosa.

Il francese è il nuovo nome della dirigenza rossonera, che è rimasta impressionata dai suoi numeri. Nella passata stagione, in 34 partite tra Ligue 2 e Coupe de France, ha realizzato otto gol e quattro assist. Ma il giovane 2002 non è l'unico giovane nel mirino: a Milano piace anche il profilo di Randal Kolo Muani.

Il centravanti classe 1998 ha già militato con il Nantes in Ligue 1 e per questo ha una valutazione più alta rispetto al connazionale, ma il contratto in scadenza fra meno di un anno potrebbe favorire l’affare. La punta, che nell’ultimo campionato ha segnato 9 gol e realizzato 8 assist, è oggi impegnato con la Nazionale francese alle Olimpiadi.