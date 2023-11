Milan, Donnarumma torna a San Siro: diffuse le banconote con il suo volto

Questa sera il Milanscenderà in campo a San Siro per la sfida di Champions League contro il PSG. Non sarà una partita come le altre per Gigio Donnarumma, che torna per la prima volta da ex. L’ex portiere rossonero non verrà accolto nei migliori dei modi dai suoi vecchi tifosi, ancora feriti per come ha deciso di andar via. Da quando ha lasciato il Milan per trasferirsi a Parigi, Donnarumma è tornato a San Siro per tre partite della Nazionale Italiana e ogni volta è stato fischiato dai tifosi presenti.