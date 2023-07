Milan, depositato il contratto di Jimenez: arriva in prestito dal Real Madrid

Il Milan ha depositato oggi il contratto di Alex Jimenez, che diventa un nuovo giocatore rossonero. Arriva in prestito dal Real Madrid

Da oggi Alex Jimenez è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan . Il terzino aveva svolto le visite mediche cinque giorni fa, ma soltanto a partire da oggi è un nuovo tesserato rossonero. Infatti il contratto del classe 2005 spagnolo è stato depositato poco fa in Lega Serie A.

Jimenez arriva in prestito dal Real Madrid, ha 18 anni ed è un laterale di destra che gioca anche nell’Under 19 spagnola. Molto probabilmente il giocatore verrà aggregato al Milan Primavera, come successo con il portiere Raveyre. Il giovane è sbarcato la settimana scorsa in Italia, ma rappresenta uno degli arrivi di prospettiva del mercato meneghino.