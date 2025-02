Milan, l’AIA ha deciso di punire Pairetto: ecco quanto stabilito

L’AIA ha deciso di punire l’arbitro Pairetto per come ha gestito la partita tra il Milan e l’Empoli. Ecco cosa è stato stabilito

In particolar modo il direttore di gara è finito sotto accusa per la decisione di espellere Fikayo Tomori , danneggiando la squadra rossonera.

È arrivata oggi la decisione dell’AIA proprio ai danni di Pairetto. L’arbitro è stato fermato per una giornata dopo la mancata espulsione ai danni di Cacace per il fatto condotto su Walker e dopo il disguido con l’arbitro di linea per l’espulsione del difensore inglese.

L’AIA ha deciso di prendere lo stesso provvedimento anche per Felici, che ha diretto Torino-Genoa e non ha assegnato un rigore ai granata per fallo su Sanabria. Intanto leggiamo le dichiarazioni rilasciate da Joao Felix oggi in conferenza stampa <<<