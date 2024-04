Dalla Spagna: il Milan interessato a Dani Ceballos del Real Madrid

Secondo quanto riportato dalla Spagna da Mundo Deportivo, il Milan sarebbe pronta a dare l'assalto a Dani Ceballos nel corso della sessione estiva di calciomercato. Il club rossonero potrebbe intervenire nella prossima finestra per un centrocampista. Il centrocampista del Real Madrid è ormai un volto di caratura internazionale che andrebbe a dare l'esperienza giusta ai rossoneri.

Negli ultimi tempi, però, il ragazzo sta trovando davvero pochissimo spazio con Carlo Ancelotti e potrebbe anche lasciare il club in estate per una nuova esperienza professionale che gli garantirebbe maggior minutaggio. Un punto a favore del Diavolo sono i buonissimi rapporti tra le due società, che potrebbe facilitare una possibile trattativa.

