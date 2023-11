Milan, convocato il giovane Camarda: questa la quota per il suo primo gol

Il giovane attaccante Francesco Camarda è stato convocato da Pioli per la sfida di domani sera tra Milan e Fiorentina

Domani sera alle 20: 45 il Milanscenderà in campo a San Siro per la sfida contro la Fiorentina. I rossoneri vogliono vincere la tredicesima giornata di Serie A, per allontanare le difficoltà dell’ultimo periodo.